Франция планирует передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5 «с полным обеспечением». Об этом сообщил депутат Национального собрания Франсуа Жилетти в отчете для парламентского комитета по вопросам национальной обороны. Его процитировало издание Army Recognition .

«Эти самолеты пройдут техническую модификацию», — отметили авторы материала.

Ранее журналист «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что эксплуатация этих истребителей станет для украинских тыловых служб «сущим адом», поскольку им придется не только поддерживать изношенные самолеты в летном состоянии, но и где-то подыскивать к ним запчасти, а детали от американских F-16 не подойдут.

Член Общественной палаты Владимир Рогов отметил, что миф об универсальности и непобедимости западного оружия давно разрушен и что Mirage — неплохие истребители, но российские военные смогут с ними справиться.