Байден впервые разрешил Украине применять дальнобойные ракеты вглубь России

Еще в середине июля ВС США заявили, что пока не дадут Украине такого разрешения, однако все может измениться. Как отмечал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, некоторые государства альянса передавали ВСУ оружие «без всяких ограничений».

При этом 9 ноября стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин отказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS. Чиновник заявил политику, что тот просит слишком многого, когда требует от Штатов нарушить договор с другими заказчиками.

Также в октябре Остин заявил, что ВСУ не смогут достать ракетами до баз ВКС России, потому что российские войска переместили их на безопасное расстояние.