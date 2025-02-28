Атаку БПЛА отразили над Тверской областью

В небе над Тверской областью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили на странице регионального правительства во «ВКонтакте».

«Над территорией Тверской области отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — отметили в сообщении.

По данным правительства, дежурные силы ПВО продолжают мониторить воздушное пространство. Над регионом идет процесс ликвидации БПЛА.

В ночь на 27 февраля российские военные уничтожили 19 украинских беспилотников. Большую часть дронов сбили над Орловской областью — 12.

Также при атаке ВСУ в Белгородской области погиб один человек. Украинские боевики бросили с дрона взрывное устройство на автомобиль, в котором ехал мирный житель. В ходе обстрела еще один мужчина получил множественные осколочные ранения.