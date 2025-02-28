Атаку БПЛА отразили над Тверской областью

Также при атаке ВСУ в Белгородской области погиб один человек. Украинские боевики бросили с дрона взрывное устройство на автомобиль, в котором ехал мирный житель. В ходе обстрела еще один мужчина получил множественные осколочные ранения.
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