Фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью нашли во дворе МКД на Кубани после атаки ВСУ

В Приморско-Ахтарске нашли неразорвавшийся фрагмент БПЛА во дворе многоэтажки

После ночной атаки ВСУ во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске Краснодарского края обнаружили фрагмент украинского дрона с неразорвавшейся частью. Об этом сообщил оперштаб Кубани.

На место выехали экстренные и специальные службы. Из двух ближайших МКД эвакуировали жителей. Пострадавших и разрушений нет, устройство удалят и уничтожат.

Из-за атаки украинских дронов на Кубани пострадали дома в двух районах. Обломки беспилотников повредили крыши двух частных домов в Славянске-на-Кубани, в Приморско-Ахтарске в одном из жилых зданий выбило стекла, загорелся легковой автомобиль.

Всего за прошедшую ночь системы ПВО сбили 47 дронов ВСУ. Над территорией Краснодарского края перехватили и уничтожили 17 беспилотников.