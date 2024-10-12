Дома пострадали в Краснодаром крае в результате атаки БПЛА

Кондратьев: при атаке БПЛА в двух районах Краснодарского края повреждены дома

Из-за атаки украинских беспилотников минувшей ночью в двух районах Краснодарского пострадали дома. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Минувшей ночью из-за атаки беспилотников киевского режима пострадали дома и имущество жителей в двух районах Краснодарского края. Среди людей, к счастью, пострадавших нет», — написал он.

Кондратьев отметил, что повреждены крыши двух частных домов при падении БПЛА в Славянске-на-Кубани. Также в Приморско-Ахтарскев одном из домов выбило стекла, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Огонь сумели оперативно ликвидировать.

«Объекты инфраструктуры работают штатно. Главы муниципалитетов в обоих случаях помогут восстановить поврежденное имущество», — добавил глава региона.

Днем ранее средства ПВО сбили 10 украинских БПЛА над четырьмя регионами России.