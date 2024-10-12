Почти 50 украинских дронов сбили за ночь над территорией России

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 47 БПЛА ВСУ

Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 47 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-службы Минобороны.

«Дежурные силы ПВО уничтожили или перехватили 47 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что над территорией Краснодарского края перехватили и уничтожили 17 беспилотников, над территорией Курской области — 12, над акваторией Азовского моря — 16, над территорией Белгородской области — два.

Губернатор Краснодаского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что в результате атаки БПЛА в регионе пострадали два дома. Среди местных жителей раненых нет, власти муниципалитетов помогут в восстановлении имущества граждан.