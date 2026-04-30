Формат перемирия в зоне СВО к 9 Мая не будет отличаться от других

Перемирие ко Дню Победы по формату будет таким же, как и предыдущие. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

По его словам, условия перемирия не будут отличаться от предшествующих. Пока речь идет только о паузе в боевых действиях на 9 Мая, добавил Песков.

«Но точное время по часам, естественно, определится, и это будет объявлено. Перемирие есть перемирие. Прекращение огня», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Прошлый раз Россия остановила бои в зоне СВО по случаю Пасхи. Военные тогда прекратили атаковать противника, но подготовились к провокациям.

Ранее Песков объяснил, что точное время перемирия определит президент Владимир Путин. Конкретные решения по этому вопросу пока не принимались.

Намерение объявить перемирие в зоне СВО глава государства озвучил во время телефонной беседы с американским коллегой Дональдом Трампом. Песков назвал гуманитарные инициативы подобного рода актуальными и важными.