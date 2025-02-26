«Фокус с исчезновением». Опубликованы кадры уничтожения броневика ВСУ под Курском
Российские операторы БПЛА уничтожили броневик HMMWV в Курской области
Российские военные уничтожили американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости HMMWV, стоящий на вооружении ВСУ, в Курской области. Кадры боевой работы операторов БПЛА расчета «Рассвет» опубликовал Telegram-канал «Ударный отряд „Ирландцы“.
«Обязательно посмотрите видео и узнаете, как наши бойцы научили американский „Хамви“ показывать фокус с исчезновением», — уточнили под видео.
Камера запечатлела момент, когда российский дрон-камикадзе атаковал броневик с боекомплектом. В это время от него разбежались в стороны три солдата ВСУ. После этого произошел мощный взрыв.
Позднее разведывательный коптер зафиксировал, что остатки машины разлетелись по округе, а на месте взрыва появилось большое черное пятно. При этом точное время и место атаки не сообщили.
В том же видео российские военные показали уничтожение термобарическим снарядом подвала ВСУ, в котором пытались укрыться бойцы из минометного расчета. Также были уничтожены спутниковая тарелка противника и еще две машины украинских боевиков.
Ранее командиры ВСУ приказали бойцам забирать не тела сослуживцев, погибших в курском приграничье, а только их пальцы и другие конечности, чтобы потом идентифицировать.