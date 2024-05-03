«Вопрос времени». В разведке ВСУ рассказали, где ждут «новую Авдеевку» | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 02:43 «Вопрос времени». В разведке ВСУ рассказали, где ждут «новую Авдеевку» Замглавы ГУР Украины Скибицкий: Часов Яр станет новой Авдеевкой РИА «Новости»

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Часов Яр обязательно падет под ударами российских войск. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в беседе с журналом The Economist.

«Текущая проблема Украины — это расположенный на высотах укрепрайон в городе Часов Яр. <…> По словам генерала (Скибицкого. — прим. ред.), его падение на манер Авдеевки, вероятно, лишь вопрос времени», — сказано в публикации.

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Журналисты выяснили, что Часов Яр является стратегическим регионом для украинских войск. Если его возьмут ВС РФ, то для российских солдат откроется путь к последним большим районам ДНР, которые находятся под контролем ВСУ. По мнению генерала, положение Украины сейчас самое тяжелое с начала конфликта.

«[Скибицкий] не представляет, как Украина может одержать победу на поле боя», — заявили в издании.

Ранее обозреватель издания Der Spiegel также заявил, что войска России после освобождения Часова Яра получат огневой контроль над соседними территориями. Регион находится на стратегически важной возвышенности между Константиновкой и Артемовском, далее — открытая местность.