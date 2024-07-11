Сожгли венки и повредили надгробие. Вандалы осквернили могилы участников СВО в Петербурге

Вандалы осквернили две могилы погибших в зоне СВО военных на кладбищах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Главное управление МВД по региону.

В одном случае злоумышленники сожгли венки на месте захоронения, а в другом — повредили надгробие. По обоим фактам будут проведены проверки и решен вопрос о возбуждении уголовных дел. Заявления поступили от жительницы Петербурга и женщины, проживающей в деревне Горы Кировского района Ленобласти.

Ранее неизвестные антисемитскими лозунгами изуродовали установленный в Берлине памятник в память о депортации евреев. Полиция начала расследование обстоятельств случившегося.