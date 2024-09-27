СК возбудил уголовное дело из-за уничтожения «Аллеи возвращения домой» в Уфе

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за уничтожения в Уфе «Аллеи возвращения домой», посвященной участникам специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Башкирии.
Аллею открыли в городе 30 сентября 2022 года. До этого участок, на котором она располагается, включили в генплан по планировке и межеванию. Там планировали возвести капитальное сооружение, предположительно административный центр и парковку.
Свою проверку проводит и прокуратура. Если будут основания, надзорное ведомство пообещало принять меры.
В мае молодая пара устроила погром на могилах участников спецоперации в Волгограде. Вандалы сорвали флаги, разломали кресты и растоптали венки.
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