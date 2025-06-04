Фигурантка дела о некачественных бронежилетах поедет на СВО

Фигурантка дела о бронежилетах Антонова заключила контракт на службу в зоне СВО

Подозреваемая по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для армии финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова подписала контракт с Минобороны России для прохождения службы в зоне СВО. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Антонова через ФСИН заключила контракт на службу в вооруженных силах для участия в Первом женском батальоне по направлению дронов», — заявил источник агентства.

Помимо Антоновой, по делу о поставке некачественных бронежилетов в войска проходят гендиректор «Пикета» Андрей Есипов и глава службы безопасности группы Михаил Кальченко.

Антоновой и Есипову вменяют дачу крупной взятки и крупное мошенничество, а Кальченко подозревают в мошенничестве. В настоящее время они находятся под стражей, фигуранты признали вину.

Следствие считает, что подозреваемые похитили выделенные Минобороны денежные средства по госконтракту по поставке бронежилетов, писал RT.