Новая статья появилась в деле о поставке некачественных бронежилетов

В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны появилась новая статья. Об этом свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

Речь идет о производстве от февраля 2025 года, начатом против двух лиц за легализацию похищенных денег. Его соединили с уголовным делом, в котором фигурируют гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов, финансовый директор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.

Первым двум вменяют крупное мошенничество и дачу взятки. Последнего обвиняют только в мошенничестве. Есипов, Антонова и еще один фигурант Вячеслав Портянников признали вину по уголовному делу, все, кроме последнего, находятся под стражей.

Есипов в декабре 2024 года попросил освободить его из СИЗО для участия в спецоперации. Защита попросила избрать фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.