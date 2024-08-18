Фигуранта дела об атаке на Курскую область назвали помешанным на стрельбе

Командир ВСУ Эмиль Ишкулов, который стал фигурантом уголовного дела о нападении на Курскую область, был агрессивным и жестоким. Такую характеристику РИА «Новости» дал его бывший сослуживец, который сейчас живет в России.

Мужчина назвал Ишкулова помешанным на стрельбе и рукопашном бое.

«Он был помешан на армии, на стрельбах, на рукопашном бою. Агрессивный и жестокий», — подчеркнул собеседник агентства.

Вместе с Ишкуловым он служил в 2010 году в девятой роте. В Россию переехал давно, после службы с командиром ВСУ не общался.

СК возбудил против Эмиля Ишкулова уголовное дело о нападении на Курскую область. Представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады заподозрили в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство. Вместе с ним фигурантом дела стал Владимир Пипко, командир 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ишкулов для продвижения по службе или получения «каких-то дивидендов» придумал историю о том, как в 2014 году его пленил батальон «Восток». Однако в плену мужчину не держали.