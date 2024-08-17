Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область офицер ВСУ Эмиль Ишкулов выдумал историю о том, что его пленил в 2014 году батальон «Восток». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Источник издания рассказал, что командир ВСУ наврал, чтобы продвинуться по службе или получить «какие-то дивиденды». Он подтвердил, что в Мариновке в 2014 году задержали человека, в котором заподозрили наблюдателя, но в плен не брали.

«Если бы брали в плен, было бы продолжение истории, обмен, например. Он бы у нас содержался. <…> Его тогда там на месте и отпустили, тогда был другой характер отношений [с ВСУ]», — указал источник агентства.

Он подчеркнул, что батальон «Восток» отпустил Ишкулова. По его словам, военного не пытали.

Ранее высокопоставленный киевский чиновник заявил NBC News, что украинские войска больше года готовились к нападению на Курскую область. С помощью вторжения власти планировали отвлечь ВС России от направлений в зоне спецоперации.