Фигурант коррупционного дела о возведении бункеров МО пропал в зоне СВО

«Коммерсант»: фигурант дела о хищениях у Минобороны исчез в зоне СВО

Вероятный сообщник осужденных за хищения при строительстве секретных бункеров для Минобороны пропал в зоне спецоперации. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По его информации, изначально в поступившем в суд деле было три человека, в том числе бизнесмен Андреев.

К лишению свободы приговорили двух фигурантов: бывшего замгендиректора «Атлас» Дмитрия Пипко и экс-гендиректора «М-Строй» Андрея Епифанцева. Они получили три года тюрьмы за хищения при возведении военных объектов. По версии следствия, подсудимые похитили 1,8 миллиарда рублей. Оба признали вину.

По данным «Коммерсанта», третий фигурант уголовного дела — бизнесмен Александр Андреев —отправился воевать по контракту с ВС России. Там он пропал без вести, отметило издание.

Ранее Следственный комитет установил хищение объекта Минобороны более чем на 700 миллионов рублей. Фигурантами дела стали экс-начальник управления проблемных активов «Главного управления обустройства войск» Николай Грачев, бизнесмен Сергей Овчинников, россиянин Евгений Потапов и бывший конкурсный управляющий организации «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин.