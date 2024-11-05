Появились подробности дела о хищении недвижимости Минобороны

СК установил хищение еще одного объекта Минобороны более чем на 700 млн рублей

Следователи установили причастность фигурантов дела о хищении недвижимости Минобороны не только в Балашихе, но и в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Речь идет о расследовании уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах. Фигурантами проходят бывший начальник управления проблемных активов «Главного управления обустройства войск» Николай Грачев, экс-конкурсный управляющий принадлежащей министерству обороны организации «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин, а также Евгений Потапов и бизнесмен Сергей Овчинников.

«В 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова при реализации процедуры банкротства <…> ОАО „Строительное управление Московского региона“ путем организации подложных торгов похитили имущественный комплекс <…> в Москве», — отметили в ведомстве.

Комплекс состоит из 24 объектов недвижимости. А их общая стоимость — свыше 700 миллионов рублей.

Овчинникова объявили в розыск. Остальных фигурантов дела заключили под стражу.