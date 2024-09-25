Фельдшер вопреки атакам ВСУ осталась в курской деревне ради пенсионерок

Несмотря на эвакуацию, фельдшер Татьяна Козлитина осталась в курской деревне Растворово помогать пожилым пациенткам. Она делала им уколы и ездила в Курск за лекарствами, сообщило РИА «Новости» .

Женщина рассказала, что местные жители начали уезжать из Растворово 8 августа, спустя два дня после начала нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область. Козлитина сначала тоже решила временно переселиться, но потом передумала.

«И я уже тоже было собралась уехать, а там мои бабушки сидели — и говорят: „И ты нас бросаешь?“ Ну, я и не уехала», — сказала она.

Сначала женщина пережидала обстрелы и принимала больных в наиболее безопасном конце деревни, затем вернулась домой. Жители деревни, по словам фельдшера, болели в основном ОРЗ, некоторые — пневмонией. Когда обстановка стабилизировалась, Козлитина съездила в Курск за лекарствами.

Другая жительница Курской области, учительница музыки из Суджи Яна Чайкина, привлекла волонтеров и организовала эвакуацию тысячи беженцев из приграничья. Администрация выделила добровольцам бронированный автомобиль.