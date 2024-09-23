Учительница музыки вывезла больше тысячи беженцев из-под Курска

Учительница музыки из Суджи Яна Чайкина и ее команда организовали эвакуацию более тысячи беженцев из курского приграничья. Об этом она рассказала РИА «Новости» .

По ее словам, она родилась и выросла в Судже, никогда не была связана с армией или другими силовыми структурами. У нее музыкальное образование, работала во Дворе культуры учителем музыки, но все изменилось весной 2022 года. Она пояснила, что тогда через их город проходило много военных, которых она решила поддержать и создала группу в соцсетях для сбора гумпомощи.

Позже основала благотворительный фонд и взяла шефство над одним из детских домом в Луганске. У женщины самой трое детей, в семье знают, чем она занимается, мать-пенсионерка поддержала дочь.

В Судже она организовала пункт приема беженцев после вторжение украинских диверсантов в соседнюю Белгородскую область летом 2023 года. В начале августа она перевезла в Курск старшего сына, гостившего у бабушки в Судже, когда усилились обстрелы. Позже забрала и мать, хотя сначала ее в город не пускали.

С того времени она вместе с другими добровольцами начала эвакуировать беженцев из самых опасных районов приграничья. По ее словам, заявки поступают как из местного управления МЧС, так и благодаря сарафанному радио. У нее много помощников. Кроме того, администрация выделила бронированный автомобиль, что важно, так как дороги заминированы и на них действуют ДРГ ВСУ и летают дроны-камикадзе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что украинские боевики вывезли часть местных жителей из Курской области, судьба последних неизвестна.