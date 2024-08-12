Фейк: ВСУ берут Курск в кольцо

В Telegram-каналах начали распространять фейковое сообщение о том, что Вооруженные силы Украины якобы окружили Курск и в ближайшее время захватят город. Данная информация оказалась полностью недостоверной.

Фейк

В Telegram-каналах и в группах в социальных сетях начали распространять информацию о том, что ВСУ близко к окружению Курска.

Правда

На самом деле, ВС России продолжают отражать попытки ВСУ проникнуть на территорию РФ. Украинские силы находятся в десятках километров от Курска. Продолжается уничтожение техники противники и резервов, находящихся на приграничных территориях.

Подобные сообщения вбрасывают ЦИПсО, чтобы среди мирного населения в российских регионах началась паника.

Таким образом, информация о том, что ВСУ берут Курск в кольцо, недостоверна. На самом деле противник находится в десятках километрах от города, а Вооруженные силы России продолжают успешно отражать попытки вторжения.

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