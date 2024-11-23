Фейк Украины о гибели российского генерала и военных КНДР под Курском опровергли

Украина распространила ложь о гибели российского генерала и 500 солдат КНДР

Сообщения о гибели российского генерал-лейтенанта Валерия Солодчука и 500 солдат из КНДР при ударе британской ракетой Storm Shadow по Курской области распространили украинские паблики. Источником вброса оказался сайт Global Defense. Внимание на это обратили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны».

Они подчеркнули, что связались с доверенными офицерами, которые полностью опровергли эту информацию.

«Все это на 100% фейки, призванные поднять дух украинцев, которые каждый день терпят поражение и теряют территории под натиском армии России», — добавили авторы сообщения.

Об ударе ракетами британской системы Storm Shadow по одному из командных пунктов группировки «Север» в Курской области ранее заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства добавил, что в результате атаки есть погибшие и раненые из числа состава подразделений, внешней охраны объекта и обслуживающего персонала.

Президент добавил, что командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и продолжил руководить действиями войск по выдавливанию противника из Курской области.