«Феерический разгром». ВСУ попали в огневой мешок под Курском и понесли большие потери

«МИГ России»: украинские боевики оказались в огневом мешке в Курской области

Украинские военные попали в огневой мешок между населенными пунктами Новый Путь и Волфино в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «МИГ России» .

По его данным, ВСУ понесли значительные потери личного состава и военной техники. ВС России заранее подготовили ловушку для противника. Авторы статьи назвали ситуацию «феерическим разгромом» и подчеркнули, что огневой мешок находится неподалеку от границы с Сумской областью.

«Даже судя по видео, это нечто невероятное», — отметил Telegram-канал.

Ранее российские десантники с помощью БПЛА и расчетов противотанковых ракетных комплексов устроили засаду ВСУ в Курской области. Бойцы уничтожили БМП, бронеавтомобиль западного производства и живую силу противника.

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов 18 сентября рассказал, что за неделю российские войска поразили под Курском две понтонные переправы ВСУ. Военные продолжают продвигаться и уничтожать украинских боевиков.