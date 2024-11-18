Мадуро: снятие запрета на удары вглубь РФ указывает на фазу безумия на Западе

Власти США, Франции и Британии со снятием с Украины ограничений на удары ATACMS вглубь России вступили в фазу безумия и мести. Такое мнение выразил глава Венесуэлы Николас Мадуро в своей речи на политическом конгрессе, его заявление транслировал телеканал VTV .

«Это решающий момент. Могу сказать, что они вступили в фазу безумия североамериканского империализма, фазу мести», — сказал он.

Ранее издание Le Figaro сообщило, что правительство Франции и Великобритании вслед за США разрешили Украине бить по России своими ракетами. Речь идет о SCALP / Storm Shadow.

О том, что американский лидер Джо Байден за два месяца до конца своего президентского срока снял ограничения на удары по РФ с Украины впервые сообщило издание The New York Times. По его данным, такие меры Белый дом принял якобы из-за нахождения в Курской области северокорейских военных.