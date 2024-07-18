Новая морская стратегия Украины, по сути, стала очередным фарсом президента республики Владимира Зеленского. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Фарс этот, по его словам, очевидно, рассчитан на «западную публику брюссельского розлива». Также Смирнов напомнил, что после завершения специальной военной операции Украина окончательно лишится возможности военного присутствия на Черном море.

«А внеблоковый статус Киева исключит нахождение натовского флота на ее территории», — подчеркнул собеседник агентства.

На сегодняшний день перспектива использования Киевом морских путей даже в гражданских целях утратила актуальность, отметил Смирнов. По его словам, она будет целиком будет зависеть только от позиции России, но совсем не от «фантазий киевской хунты».

Стратегия морской безопасности Украины, помимо прочего, заключается в обеспечении постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных или скоординированных морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.