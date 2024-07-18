В Кремле назвали угрозой концентрацию натовских кораблей в Черном море

Концентрированное присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе представляет дополнительную угрозу для России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он предупредил, что страна будет принимать необходимые шаги для своей безопасности, сообщило РИА «Новости» .

«Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», — указал пресс-секретарь президента в ответ на вопрос о действиях страны при повышении концентрации кораблей НАТО в этом регионе.

При этом Песков подчеркнул, что присутствие натовских кораблей, «принимая во внимание Болгарию, Румынию, прибрежные государства, которые являются членами блока», представляет собой дополнительные угрозы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности республики, в которой упоминается стратегический курс на членство в ЕС и НАТО и планы взаимодействовать на море с государствами — участниками блока, в том числе проводить совместные учения со странами НАТО, обеспечить их постоянное присутствие в Черном море.