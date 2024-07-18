На Украине утвердили стратегию морской безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на офис главы республики.

Стратегия, которую утвердил Зеленский, предполагает взаимодействие военно-морских сил со всеми родами войск, а также постоянное присутствие сил Североатлантического альянса в акватории Черного моря.

«Целью стратегии морской безопасности Украины является обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины», — указали в офисе Зеленского.

В список задач новой стратегии также вошло создание противоминной коалиции с государствами — членами НАТО и общих морских патрулей в бассейне Азовского и Черного морей.

Накануне российские огневые средства уничтожили 10 безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. По данным Минобороны, они двигались в сторону Крыма.