Зеленский высказался о заморозке конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил, что его страна не сможет жить в состоянии замороженного конфликта с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Что касается перемирия, нам следует понимать, что мы не можем жить в состоянии замороженного конфликта», — сказал он.

Украинский лидер добавил, что окончание конфликта возможно, если Киев получит гарантии безопасности. По его словам, им нужно знать, что будет завтра, после прекращения огня. В противном случае боевые действия в итоге снова возобновятся.

Зеленский также призвал европейские страны предоставить Киеву такие гарантии, добавив при этом, что их одних будет недостаточно без поддержки со стороны США и президента Дональда Трампа, сообщило агентство Reuters.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в ответе на вопрос о судьбе Зеленского предположил, что ему вряд ли понадобится политическое убежище в России, он просто уедет за границу.