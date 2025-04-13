F-16 вновь заметили у линии фронта над Украиной

В зоне боевых действий в воздушном пространстве Украины вновь зафиксировали присутствие истребителей F-16. Об этом в Telegram-канале сообщил военный летчик Алексей Воевода.

Он подчеркнул, что F-16 пытаются прикрыть работу истребителей МиГ-29 и Су-24, которые наносят удары по российским позициям планирующими бомбами.

Воевода предположил, что уничтожение самолета F-16 не охладило пыл украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне подтвердил информацию о сбитом американском F-16. Он распорядился установить обстоятельства произошедшего.

Истребителем управлял 26-летний капитан Павел Иванов. Выжить ему не удалось. С начала СВО Иванов летал на Су-25, позже его перевели на обучение по управлению F-16.