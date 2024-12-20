Евросовет признал ошибочной формулировку о победе Украины

В Евросовете назвали ошибкой появившееся накануне заявление на сайте, что «Украина должна победить». Об этом сообщило издание Politico .

«Чиновник Евросовета заявил, что это ошибка и она будет исправлена», — написали в материале.

В новой публикации, посвященной 15-му пакету санкций, фигурировала уже другая формулировка: «Россия не должна взять верх».

Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас призвала перестать уговаривать Украину начать мирные переговоры. По ее словам, европейские страны должны укрепить ВСУ и убедить страну в том, что за их гарантиями безопасности что-то стоит.

Кроме того, по сообщению Reuters, европейские лидеры начали обсуждать возможность отправить на Украину до 100 тысяч военных, если в стране прекратится огонь или заключат мирное соглашение.