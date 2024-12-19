Евросоюз призвал перестать уговаривать Украину на мирные переговоры
Каллас призвала перестать подталкивать Украину к мирным переговорам
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас призвала прекратить уговаривать Зеленского на мирные переговоры. Об этом сообщила британская газета Financial Times.
По мнению Каллас, сейчас западным странам следует убедиться в том, что их обещания гарантий безопасности Украине не «пустые», а не пытаться убедить Владимира Зеленского в необходимости мирных переговоров.
«Мы должны сделать все, чтобы укрепить Украину прямо сейчас, потому что чем сильнее она на поле боя, тем сильнее она за столом переговоров — если дойдет до этого», — заявила Каллас.
Ранее бывший посол США в Саудовской Аравии Чез Фриман призвал Зеленского в кратчайшие сроки заключить мирное соглашение с Россией, чтобы не лишиться регионов у Черного моря. Сам президент Украины пришел в ярость из-за поиска дипломатических решений в конфликте.