Евросоюз призвал перестать уговаривать Украину на мирные переговоры

Каллас призвала перестать подталкивать Украину к мирным переговорам

Фото: РИА «Новости»

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас призвала прекратить уговаривать Зеленского на мирные переговоры. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

По мнению Каллас, сейчас западным странам следует убедиться в том, что их обещания гарантий безопасности Украине не «пустые», а не пытаться убедить Владимира Зеленского в необходимости мирных переговоров.

«Мы должны сделать все, чтобы укрепить Украину прямо сейчас, потому что чем сильнее она на поле боя, тем сильнее она за столом переговоров — если дойдет до этого», — заявила Каллас.

Ранее бывший посол США в Саудовской Аравии Чез Фриман призвал Зеленского в кратчайшие сроки заключить мирное соглашение с Россией, чтобы не лишиться регионов у Черного моря. Сам президент Украины пришел в ярость из-за поиска дипломатических решений в конфликте.

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