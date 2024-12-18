Европа задумалась об отправке 100 тысяч военных на Украину

Reuters: в Евросоюзе обсуждают отправку на Украину до 100 тысяч военных

Лидеры стран Европы начали обсуждать отправку на Украину до 100 тысяч военнослужащих в случае прекращения огня или заключения мира. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, при развитии событий на Украине коалицию сформируют Германия, Франция, Италия, Британия и Польша. В целом в нее могут войти до восьми европейских стран.

Аналитики предположили, что точная численность военнослужащих будет зависеть от характера миссии, обсуждаемого в Евросоюзе. По предварительным оценкам, численность войск может варьироваться от 40 до 100 тысяч человек.

Ранее польские власти отказались посылать кадровых военных на Украину, свое решение они объяснили историческим фактором. В ФРГ выразили готовность отправить миротворцев на Украину, если Россия даст свое согласие и стороны конфликта одобрят мандат для миротворческой миссии.