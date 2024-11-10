Евросоюз узнал о поражении Украины

Премьер Словакии Фицо заявил, что в ЕС знают о тяжелом положении Украины

Фото: РИА «Новости»

Стратегия Евросоюза не сработала. Несмотря на поддержку, Украина близка к поражению. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об этом на саммите Европейского политического сообщества, сообщил телеканал Televízia TA3.

«Получена определенная информация относительно военной ситуации на Украине. И очевидно, что Украина проигрывает», — сказал он.

Фицо пришел к выводу, что стратегия Евросоюза в отношении России не сработала. Санкции не обрушили ее экономику.

О тяжелой ситуации на поле боя главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил главнокомандующему объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи. Он сообщил о возможном обострении.

На этом фоне глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз продолжать помогать Украине. «Известия» сообщили, что он выступил за снятие запрета на удары вглубь России.

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