Боррель обратится к министрам стран ЕС по поводу Украины

Украина станет одной из главных тем заседаний совета глав МИД и Минобороны стран Евросоюза. Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил во время визита в Киев, что призовет коллег продолжить помогать Украине, невзирая на смену власти в США. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«На следующей неделе я проведу заседание совета МИД, а также минобороны стран ЕС. <…> Я доведу до министров мысль о необходимости продолжать поддержку, включая дипломатическую, оборонную и в области безопасности», — сказал он.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности сказал, что пока рано делать прогнозы о стратегии США по Украине при президенте Дональде Трампе. Боррель заявил, что для Евросоюза особенно важно помочь стране «в критический час». Взятые обязательства по безопасности, заверил он, продолжат действовать.

Боррель анонсировал на пресс-конференции в Киеве 15-й пакет антироссийских санкций. Он сказал, что важно ужесточить борьбу с обходом ограничений. «Известия» сообщили, что он также выступил за снятие запрета на удары западным оружием вглубь России.