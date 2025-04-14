Евросоюз собрал две трети боеприпасов, которые пообещал ВСУ

Евросоюзу удалось собрать две трети от обещанного украинской армии количества боеприпасов. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

«Я рада, что мы вместе выполнили на две трети мою инициативу по вооружениям. Но конечно, надо делать больше», — заявила она.

Кроме того, Каллас призвала продолжить давление на Россию.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕС и Великобритания планируют подписать соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. После этого стороны планируют обсудить координацию дальнейшей военной помощи Украине.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что евроатлантическое сообщество готовится к новой войне, а во главе этого процесса стоят Германия, Великобритания и Франция.