Евросоюз продлил мандат своей миссии на Украине до 31 мая 2027 года | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 13:10 Евросоюз продлил мандат своей миссии на Украине до 31 мая 2027 года ЕС продлил мандат миссии по подготовке сил безопасности на Украине до 2027 года Unsplash

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Евросоюз продлил мандат миссии по поддержке реформ безопасности и подготовке сил на Украине (EUAM Ukraine) до 31 мая 2027 года. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Совета ЕС.

«Совет сегодня принял решение о продлении мандата миссии советников Евросоюза по реформам гражданского сектора безопасности на Украине до 31 мая 2027 года», — указали в документе.

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Миссия предоставляет стратегические консультации и поддержку обязательств Украины, связанных с присоединением. EUAM представляет консультации и обучает украинских партнеров, в том числе МИД и Нацполицию республики. Миссия имеет полевые офисы в Киеве, Львове, Одессе и мобильное подразделение.

Во вторник, 14 мая, в Киев приехал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что вооружение из недавно одобренного конгрессом США пакета помощи уже прибывает.