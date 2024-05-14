Евросоюз продлил мандат своей миссии на Украине до 31 мая 2027 года | 360°

14 мая 2024, 13:10
Евросоюз продлил мандат своей миссии на Украине до 31 мая 2027 года
ЕС продлил мандат миссии по подготовке сил безопасности на Украине до 2027 года
Евросоюз продлил мандат миссии по поддержке реформ безопасности и подготовке сил на Украине (EUAM Ukraine) до 31 мая 2027 года. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Совета ЕС.
«Совет сегодня принял решение о продлении мандата миссии советников Евросоюза по реформам гражданского сектора безопасности на Украине до 31 мая 2027 года», — указали в документе.
Реклама
Миссия предоставляет стратегические консультации и поддержку обязательств Украины, связанных с присоединением. EUAM представляет консультации и обучает украинских партнеров, в том числе МИД и Нацполицию республики. Миссия имеет полевые офисы в Киеве, Львове, Одессе и мобильное подразделение.
Во вторник, 14 мая, в Киев приехал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что вооружение из недавно одобренного конгрессом США пакета помощи уже прибывает.
Евросоюз
Украина
Реклама
Реклама