Фриман: Украина лишится регионов у Черного моря, если не начнет переговоры

Украине придется в кратчайшие сроки заключить мирное соглашение с Россией, чтобы не лишиться регионов у Черного моря. Об этом в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил бывший посол США в Саудовской Аравии Чез Фриман.

«Украина уже потеряла более 20% своей территории и рискует потерять еще больше ключевых районов, включая черноморское побережье. Поэтому в интересах Украины как можно скорее положить конец этому конфликту», — сказал дипломат.

Фриман предположил, что за основу в переговорах можно взять договор о восстановлении независимой Австрии 1955 года, чтобы согласовать нейтральный статус Украины и гарантировать права меньшинств. В случае с Киевом речь пойдет о гарантиях для венгров, русских и румын.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко сообщила, что президента Владимир Зеленский готовит ВСУ к крупному наступлению, что объясняет зверское поведение сотрудников ТЦК в рамках мобилизации.