«Потом пожалеют!» Путин предупредил о последствиях попыток Запада победить Россию

Путин: Запад так хочет нанести России поражение, что жить без этого не может

Провокации со стороны стран Запада, изо всех сил пытающихся нанести России стратегическое поражение, приведут к тяжелым последствиям для них. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности.

«Ищут любой способ. Любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты. Потом пожалеют!» — добавил он.

Глава государства отметил, что у западных стран не получается победить Россию, «а так хочется — жить без этого не могут!» Также Путин допустил, что противник готовит подрыв газопроводов, идущих по дну Черного моря — «Турецкого» и «Голубого» потоков.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что если Украина получит атомное оружие, то Россия получит право нанести ядерные удары и по ней самой, и по странам, которые ответственны за его поставку.