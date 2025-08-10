Она высказалась по поводу заявлений лидеров ЕС о том, что мир возможен только через давление на Москву и поддержку Киева. Дипломат напомнила, что офис Зеленского опубликовал совместное заявление лидеров некоторых стран ЕС и Урсулы фон дер Ляйен. В нем они призывают к прекращению огня, но не собираются останавливать поставки оружия Украине.

«Наоборот, в очередной нацистской листовке утверждается, что успеха в достижении мира на Украине якобы можно добиться только при давлении на Россию и поддержке Киева. Взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова назвала аморальным отказ Украины принять тысячу пленных солдат ВСУ. Она отметила, что из-за решения украинских властей забуксовал второй этап обмена. По этой же причине никак не может начаться третий.