Туск: мир на Украине может быть достигнут в ближайшие недели

Урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто в ближайшие недели. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с лидерами Европы, Канады и НАТО, сообщило агентство Reuters.

«Мир на горизонте. Несомненно, произошли события, которые дают основания надеяться, что этот конфликт может закончиться, и довольно скоро», — отметил он.

Туск объяснил, что, заявив о «мире на горизонте», он имел в виду ближайшие недели. Польский премьер также указал на необходимость во время переговоров между сторонами конфликта координировать действия на международном уровне. По его словам, украинским властям придется согласиться на компромисс в территориальном вопросе.

По словам Туска, США уже задекларировали готовность участвовать в гарантиях безопасности для Украины после достижения мира. Американские военные якобы будут присутствовать на границе.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что выборы на Украине пройдут после завершения боевых действий. При таком развитий событий глава киевского режима согласился уйти в отставку.