Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любом формате

Встреча с президентом России Владимиром Путиным может пройти в любом формате. Никаких ограничений по этому вопросу нет. С таким заявлением перед журналистами выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он пояснил, что вопрос вероятной встречи с президентом России стал одной из тем переговоров с лидером США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго. Кроме того, этот же вопрос появился в повестке встречи с главами стран Евросоюза.

«Я сказал президенту Трампу и европейским лидерам: я готов к любому формату встречи с Путиным. Я не боюсь любого формата нашей встречи. Главное, чтобы русские не боялись», — привело заявление Зеленского издание «Общественное».

Свое заявление о вероятной встрече с Путиным глава киевского режима сделал после сорванной атаки дронов ВСУ на резиденцию российского лидера на Валдае.

Трамп выступил с резким осуждения поведения украинской стороны и подчеркнул, что такое недопустимо. Он подчеркнул также, что сообщения об этой атаке его сильно разозлили, и добавил, что поступил правильно, когда не дал украинским военным дальнобойные ракеты Tomahawk.