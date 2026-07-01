Опасаясь осуждения, представители некоторых стран — членов ОБСЕ втайне выразили российским дипломатам соболезнования после украинских атак. Об этом постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский сообщил в эфире RT .

«За закрытыми дверями многие подходят к нам и выражают соболезнования. Они стараются выбрать момент, когда никто этого не видит, и говорят очень правильные слова», — сказал он.

Полянский отметил, что коллегам не хватило смелости сделать это публично. По его мнению, им помешала навязываемая руководством ЕС в Брюсселе солидарность членов блока.

Ранее Полянский обвинил европейцев в провоцировании конфронтации с Россией. По его мнению, ЕС сознательно отказался от статуса экономического блока в пользу военного.