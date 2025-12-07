Европа призвала Зеленского не уступать территории по мирному соглашению

«Главная цель Европы — избежать момента, когда США заставят потрепанного Зеленского вывести войска с территорий в Донбассе и согласиться на сделку с Россией без гарантий безопасности с их стороны», — отметили журналисты.

Спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог отмечал, что в урегулировании конфликта есть два главных вопроса — принадлежность Донбасса и Запорожской АЭС. Он предположил, что если уладить их, то мирный план сработает.

При этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что не может представить себе сценария отказа Украины от территорий, писал RT. Он подчеркнул, что ВСУ продолжат сражаться против России, даже если все дипломатические усилия не дадут результата.