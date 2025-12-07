Кит Келлог назвал два ключевых вопроса урегулирования украинского кризиса

Спецпосланник президента США Кит Келлог раскрыл два ключевых вопроса урегулирования украинского кризиса. Об этом он говорил в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне, сообщило РИА «Новости».

По словам дипломата, ведущими остаются темы принадлежности Запорожской АЭС и ДНР.

«Если мы уладим эти два вопроса, думаю, все остальное сложится достаточно хорошо», — отметил Келлог

Ранее стало известно, что спецпосланник Дональда Трампа раскрыл важное условие, которое вошло в мирный план Соединенных Штатов.

Келлог заявил, что на Украине необходимо провести новые выборы. Это позволит успокоить народ.