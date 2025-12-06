Украина не может позволить себе просто отказаться от территорий в рамках мирного соглашения с Россией. Об этом Sky News заявил главком ВСУ Александр Сырский.

«Естественно, неприемлемо отдать территорию. Что вообще значит — отдать землю? Поэтому мы и боремся; чтобы не отдавать территорию. Я себе даже не позволяю рассматривать такой сценарий», — объяснил он.

Сырский отметил, что когда-нибудь боевые действия завершатся и установится справедливый мир. По его мнению, речь должна идти о заморозке боев по текущей линии соприкосновения и диалоге без всяких предварительных условий.

Генерал дал понять, что ВСУ намерены продолжать сражаться, даже если усилия на дипломатическом поле провалятся.

«Мы надеемся, что США продолжат оказывать поддержку. Но также надеемся, что европейские партнеры, если потребуется, предоставят все необходимое», — заключил он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия добьется целей СВО. Если не переговорами, то на поле боя, отмечали «Известия».