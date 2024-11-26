Европа испугалась притока оружия с Украины после окончания конфликта

Bloomberg: в ЕС ждут притока оружия и солдат с Украины по окончании конфликта

Чешская разведка опасается, что после окончания конфликта на Украине в Европу хлынут контрабандное оружие и отставные военные. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Глава разведки Чехии Михал Куделка выразил опасение, что оружие может попасть не в те руки.

«Если Украина проиграет или ее принудят заключить невыгодный мирный договор, Россия воспримет это как победу», — заявил он.

В сентябре украинское издание «Фокус» сообщило, что в стране с февраля 2022 года недосчитались более 270 тысяч единиц зарегистрированного оружия, в основном охотничьих ружей и автоматов Калашникова. Это около 40% от зарегистрированного в государственном реестре числа.

В октябре финская полиция забила тревогу из-за того, что в страну еще два года назад могло попасть контрабандное украинское оружие.