Европа и Киев представили свой план по урегулированию конфликта на Украине

Европейские страны и киевские власти подготовили свои предложения по урегулированию конфликта на Украине для предстоящих переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил источник газеты The Wall Street Journal .

В разработке плана участвовали правительства Великобритании, Германии и Франции. Их цель — провести с Украиной общую красную линию для потенциальных переговоров.

По данным издания, предложение включает требование о прекращении огня «до любых дальнейших шагов». Также оно предполагает обмен территориями «на взаимной основе», что означает вывод войск из регионов как со стороны Украины, так и со стороны России. Кроме того, Киев должен получить гарантии безопасности в случае территориальных уступок, которые могут быть связаны с возможным вступлением в НАТО.

Европейские чиновники рассказали WSJ, что они представили план вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, а также спецпосланникам экс-президента Дональда Трампа Киту Келлогу и Стивену Уиткоффу.

Ранее в Белом доме допустили участие Владимира Зеленского в переговорах Путина и Трампа на Аляске.

Подготовка переговоров между президентами России и США идет полным ходом. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян предположил: при наиболее благоприятном для США развитии событий Трамп поставит Путина перед выбором: если Россия не прекратит боевые действия или не отведет войска к текущей линии фронта, США введут дополнительные санкции. Возможно, добавил он, американский лидер Трамп может предложить какое-то углубленное сотрудничество с США в экономической сфере.