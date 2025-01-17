Еврокомиссия оценила точность российских ударов по энергосистеме Украины

Еврокомиссия заявила о хирургических ударах ВС России по энергетике Украины

Вооруженные силы России наносят по объектам энергетики Украины «хирургические» удары, которые очень влияют на систему снабжения страны. Об этом заявила официальный представитель Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен, сообщило агентство Reuters.

«Не вызывает сомнений, что украинская энергетическая система находится под невероятным давлением в результате постоянных хирургических ударов российской армии», — сказала она.

Представитель Еврокомиссии отметила, что европейские страны продолжат отправлять Украине военную и экономическую помощь вне зависимости, как ситуация будет дальше складываться на фронте.

Ранее ВС России нанесли ответный удар высокоточным оружием по объектам газовой инфраструктуры Украины после атаки ВСУ на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. Под обстрел попала наземная инфраструктура крупнейшего хранилища газа во Львовской области.

За несколько дней до этого украинские боевики запустили девять дронов в сторону Краснодарского края. Целью атаки было прекращение поставок газа в страны Европы.