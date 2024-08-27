Раненый военкор Поддубный пошел на поправку

Baza: раненого военкора Поддубного перевели из реанимации в ожоговое отделение

Получившего ранение в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного перевели в ожоговое отделение из реанимации. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, Поддубный активно идет на поправку. Врачи разрешили друзьям и родным посещать его. Несколько дней назад военкору позвонил президент России Владимир Путин, пожелал скорейшего выздоровления и поздравил с днем рождения.

Поддубный получил ранение 7 августа после атаки дрона ВСУ на его автомобиль в Курской области, сообщил RT. Военкора в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу, где медики диагностировали ему травму головы и множественные ожоги.

Ранее в Сети появились первые кадры с раненым Поддубным сразу после атаки боевиков. Местный житель доставил военкора в промежуточный пункт помощи, не узнав в нем известного журналиста.

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