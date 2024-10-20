Это у них в крови. ВСУ убили на месте взятых в плен российских бойцов

Штурмовые группы бригады на Угледарском направлении убивали попавших в плен российских военнослужащих. Об этом ТАСС рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Долматов.

«У них, видимо, в крови уже был адреналин на уничтожение», — признался он.

Он рассказал, что в первых числах октября стал свидетелем смерти трех российских солдат. О других подробностях ему известно из радиоэфиров и от сослуживцев.

Ранее другой пленный украинский оператор РЭБ Алексей Стуков рассказал, что стоявшая в Угледаре «элитная» 72-я бригада ВСУ ни разу не была на ротации с начала спецоперации. Он признался, что устал и морально, и физически.

Также военные рассказывали, что украинское командование приказывало солдатам рыть окопы и строить укрепления в районе Чернобыльской АЭС. Уровень радиации там в 12 раз превышает норму, но отказы работать командиры не принимали.