«Я устал». Пленный украинец рассказал, что «элитная» бригада ВСУ в Угледаре ни разу не была на ротации

Пленный Стуков: 72-я элитная бригада ВСУ ни разу не была на ротации с начала СВО

Стоявшая в Угледаре «элитная» 72-я бригада ВСУ ни разу не была на ротации с начала спецоперации. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный боевик бригады, оператор РЭБ Алексей Стуков.

«Я устал и морально, и физически. Четыре года я служил в 72-й бригаде, у нас ни разу не было ротации с начала конфликта. Нас не отводили, чтобы укомплектовать, отдохнуть», — рассказал он.

В плен Стуков попал в окрестностях Донецка. Группе солдат вместе с ним дали приказ прибыть на позиции. Их привезли, посадили в блиндаж и сказали ждать приказов. В итоге оказалось, что они уже в окружении и никто помогать им не собирается.

«Не было ни воды, не пищи. Делать было нечего, либо помирать в блиндаже, либо сдаться», — пожаловался военный.

В ВСУ 72-я ОМБР называют «элитной». Она принимала участие в боях в Авдеевке, Мариуполе и Угледаре.

Накануне, 18 октября, Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95. Все освобожденные российские бойцы сейчас находятся в Белоруссии. С ними работают психологи. Вскоре военных доставят в России, где они пройдут реабилитацию.